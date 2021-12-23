ابتداء من هذا التاريخ... ينطلق الاضراب العام في منشآت النفط

صدرعن نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني البيان التالي:

بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام د.بشاره الاسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين الواقع فيه٢٠٢١/١٢/٢٠ افساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند معالي وزير الطاقه والمياه.وبعد وصول هذه الاتصالات الى تعنت معالي الوزير واصراره على استكمال الدراسات التي تهدف الى التسويف والمماطلهتعلن النقابات وبكل اسف في منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتباراً من صباح الثلثاء الواقع فيه ٢٠٢١/١٢/٢٨.