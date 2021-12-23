سلسلة لقاءات وزارية للرئيس ميقاتي في السراي



أعلن الوزير بوشكيان في تصريح" بحثنا مع دولة الرئيس في أمور تتعلق بمسألة التصدير الى السعودية التي نتباحث فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد ألية لهذا الموضوع،وان شاء الله خيرا.

وبحثنا ايضا موضوع الرسمية التي سأقوم بها للعراق مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال اعمال عراقيين من اجل فتح الأسواق بيننا وبين العراق. إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي صباح اليوم .أعلن الوزير بوشكيان في تصريح" بحثنا مع دولة الرئيس في أمور تتعلق بمسألة التصدير الى السعودية التي نتباحث فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد ألية لهذا الموضوع،وان شاء الله خيرا.وبحثنا ايضا موضوع الرسمية التي سأقوم بها للعراق مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال اعمال عراقيين من اجل فتح الأسواق بيننا وبين العراق.





وزير الدفاع

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة.



الوزير بو حبيب

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على رأس وفد من ديبلوماسيي دورة عام ٢٠١٩.

اثر اللقاء قال الوزير بو حبيب: "هذه الدورة الأخيرة في وزارة الخارجية هي دورة عام ٢٠١٩ وتضم ١٧ فتاة و٧ شبان، تعرف اليهم دولة الرئيس اليوم، وان الأوان ان يتم تعيينهم ليعملوا من أجل لبنان في الخارج، ولكن الظروف لا تسمح لنا بالقيام بالتشكيلات، ولهذا نحن نتباحث بآلية تمكنهم من المباشرة بعملهم.