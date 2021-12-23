لبنان

سلسلة لقاءات وزارية للرئيس ميقاتي في السراي

Lebanon 24
23-12-2021 | 06:41
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي صباح اليوم .
أعلن الوزير بوشكيان في تصريح" بحثنا مع دولة الرئيس في  أمور تتعلق بمسألة  التصدير الى السعودية التي نتباحث  فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد ألية لهذا الموضوع،وان شاء الله خيرا.
وبحثنا ايضا موضوع  الرسمية التي سأقوم بها للعراق مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال اعمال عراقيين من اجل فتح الأسواق  بيننا وبين العراق.
 


وزير الدفاع
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة.
 

الوزير بو حبيب
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على رأس وفد من ديبلوماسيي دورة  عام ٢٠١٩.
اثر اللقاء قال الوزير بو حبيب: "هذه الدورة الأخيرة في وزارة الخارجية هي  دورة عام ٢٠١٩ وتضم  ١٧ فتاة و٧ شبان، تعرف اليهم دولة الرئيس اليوم، وان الأوان ان يتم تعيينهم ليعملوا من أجل لبنان في الخارج، ولكن الظروف لا تسمح لنا بالقيام بالتشكيلات، ولهذا نحن نتباحث بآلية تمكنهم من المباشرة بعملهم.
 


الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيدة كلودين عون التي اعلنت بعد اللقاء : كان اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي بمناسبة تعيين الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وتناولنا كل الأولويات الإستراتيجية للمرأة في لبنان،أكان بتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، وإدراج الكوتا في القانون الانتخابي وإزالة كل الاجحاف في القوانين اللبنانية، واعرب دولة الرئيس عن دعمه لنا، ونحن سنضع مع الفريق الجديد في بداية السنة المقبلة الأولويات التي سنعلن عنها لاحقا.

النائب البعريني
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب وليد البعريني وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة.

ثم استقبل الرئيس ميقاتي كلا من سفير لبنان في المغرب زياد عطالله وممثلة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي.
 
 
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