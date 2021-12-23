لبنان

بري عرض الأوضاع العامة مع وزير الداخلية

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وعرض معه الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها، بعدها غادر من دون الإدلاء بتصريح.  
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