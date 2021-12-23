بري عرض الأوضاع العامة مع وزير الداخلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وعرض معه الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها، بعدها غادر من دون الإدلاء بتصريح.