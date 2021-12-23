عون عرض مع سلام وقرداحي الاوضاع العامة ومنح طلال حيدر وسام الاستحقاق تقديرا لعطاءاته الثقافية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تناولت شؤونا اقتصادية وثقافية، وتابع آخر المستجدات على هذه الصعد.سلاموفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، الذي هنأ رئيس الجمهورية بالاعياد المجيدة، واطلعه على عمل الوزارة والانشطة الرقابية التي تقوم بها، خصوصا في ما خص غلاء الاسعار وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي.كما وضع الوزير سلام رئيس الجمهورية في اجواء الزيارة التي قام بها الى جنيف والولايات المتحدة الاميركية، وما لمسه من "جو ايجابي من المجتمع الدولي يعول عليه اللبنانيون لتحقيق نتائج يأملون ان تبدأ بالظهور في الربع الاول من السنة الجديدة".ولفت سلام الى وجود "حركة ايجابية في ما خص مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في المرحلة الاولى، والتحضيرات لبحث المرحلة الثانية المتعلقة بخطة التعافي والنمو الذي سيبدأ الصندوق في البحث فيه مع بداية السنة".واشار الى انه "تم البحث في موضوع البطاقة التمويلية في ضوء التزام وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بالعمل بها مع بداية شهر شباط المقبل وبمفعول رجعي لمدة شهرين"، مشيرا الى ان "الرقابة الميدانية قد بدأت بالفعل".قرداحيوالتقى رئيس الجمهورية الوزير المستقيل جورج قرداحي الذي قدم له التهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.تكريم الشاعر حيدرثقافيا، كرم الرئيس عون الشاعر طلال حيدر، تقديرا منه "لعطاءاته الثقافية التي رفعت اسم لبنان عاليا"، واقيم احتفال التكريم في حضور اسرة الشاعر حيدر، زوجته درية الحاج سليمان، ابنه الدكتور علي وولده ريان، نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف وشقيقه المحامي جوزف ابو شرف، الدكتور حارس سليمان حيدر، علي عجاج عقيل، فادي قاسم سليمان واسامة علي قاسم.حيدرومنح الرئيس عون الوسام الى الشاعر حيدر الذي قدم اليه نسخة من كتابه، ثم القى كلمة بدأها باللغة العامية، فقال: "فخامة الرئيس، مهما تشتد العواصف، ويجور الزمان، بتضلك يا وطني صامد، بتضلك لبنان. في مقتبل العمر، يوم كنتم ضابطا لسنوات خمس في بعلبك، سكنتم في قلبها قبل ان تسكنوا في قلب كل لبنان. ان الوسام الذي تتكرمون بمنحي اياه، هو وسام على صدر بعلبك التي جعلتني اساهم في نقل الثقافة اللبنانية الى الايطالية والاسبانية والفرنسية، وفي الطريق الى الصينية والانكليزية".اضاف: "فخامة الرئيس، ان لبنان كان وسيبقى برعايتكم ملتقى الحضارات والنافذة المفتوحة على العالم، ولو كره الكارهون. انتم يا فخامة الرئيس، على الرغم من كل الازمات التي تواجهونها، صبر وحكمة وتضحية، لا يضيق بكم الوقت لتشجعوا الثقافة والفنون، لان لبنان كان وسيبقى كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، وطن الرسالة الذي يصدر الضوء الى العالم".وختم: "بعلبك تشكركم يا فخامة الرئيس كوالد يحضن ابناءه اللبنانيين. عشتم وعاش لبنان".الرئيس عونورد الرئيس عون بكلمة، اشاد فيها ب"الشاعر الكبير وبعطاءاته"، وقال: "كلما منحنا وساما لشخص مثلك نعتز به، نشعر انه من واجبنا تكريم رجال عظماء نقلوا الحضارة اللبنانية الى دول العالم، يستحقون احترام الجميع على الجهد الذي بذلوه لرفع اسم لبنان عاليا، وهذا الوسام هو تقدير صغير لعطاءاتك في حياتك المنتجة للوطن والشعر والثقافة".