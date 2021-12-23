لبنان

الجامعة اللبنانية تنعى البروفسورة تيريز الهاشم

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:19
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بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران وعميد كلية التربية البروفسور خليل الجمّال عميدةَ الكلية السابقة البروفسورة تيريز الهاشم.
وقال الرئيس بدران في بيان النعي: "إن الجامعة اللبنانية خسرت برحيل البروفسورة الهاشم أستاذة تميزت مسيرتها التربوية بالعطاء والتفاني سواء في الجامعة اللبنانية أو في المركز التربوي للبحوث والإنماء أو في عضوية منظمة اليونسكو أو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كما قدّمت الراحلة الكثير لكلية التربية خصوصًا في فترة توليها عمادتها بين عامي 2014 و 2020".
وأضاف بدران: "إن البروفسورة الهاشم كانت ركنًا هامًّا من أركان مجلس الجامعة اللبنانية، وأنا إذ أنعيها اليوم، أنعى إنسانة تميزت بالتواضع ودماثة الأخلاق وروح التعاون وهي التي اختارت التربية عنوانًا لكل عملية تقدم وازدهار وتطور".
هذا وتتقدم الجامعة اللبنانية من عائلة الراحلة وزملائها بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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