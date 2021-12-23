لبنان

المرتضى بحث مع سفير رومانيا في تفعيل التعاون الثقافي

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:29
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 إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو سفير رومانيا رادو كاتالان مارداري، وكانت مناسبة تم خلالها البحث في عمق العلاقات اللبنانية الرومانية تاريخيا وفي آفاق تفعيل التعاون بين الدولتين مرحليا لا سيما ثقافيا".
 
كما تم التداول في وضع الجالية الرومانية في لبنان والنجاح الملفت للجالية اللبنانية هناك. 
وتطرق البحث إلى وضع الطلاب اللبنانيين في الجامعات الرومانية ومساهمة الجالية اللبنانية في دعمهم لتجاوز مرحلة الأزمة النقدية التي يعاني منها لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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