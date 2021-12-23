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لبنان
لجنة حقوق الانسان تابعت درس موضوع الزواج المبكر
Lebanon 24
23-12-2021
|
07:52
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عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النائب ابراهيم عازار وممثلة نقيب المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي وممثلة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة المحامية ميساء سنو وممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي ربيع معلوف، وعن مؤسسة جو ستيسيا مدير المؤسسة الدكتور بول مرقص، القاضية انجيلا داغر وفارس ابي خليل، وعن مؤسسة وستمنستر للديموقراطية حسناء منصور.
موسى
وقال النائب موسى بعد الجلسة: "تابعت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم المواضيع المدرجة على جدول الاعمال الاول هو التحفيز لاقتراح قانون يتعلق بالالفاظ والعبارات الحاطة من الكرامة الانسانية وتوصلنا الى صيغة نهائية في هذا الموضوع على أمل ان نوسع اطار العمل ببقية القوانين والمواد الموجودة فيها من اجل تصحيح هذا الوضع وتنزيه القانون عن هذه العبارات".
اضاف: "الامر الثاني، هو الزواج المبكر وتم جرى درس الموضوع اليوم ووسعنا إطار دراسته لان هذا الموضوع مرتبط بمواد أخرى في القانون اللبناني يجيب تعديلها، وطبعا تم الاتفاق على التواصل مع المرجعيات الدينية لاخذ رأيها بالمواضيع قبل الولوج بصيغ نهائية في موضوع الزواج المبكر والذي كنا نرى كم هو في ازدياد نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يترك أثره الكبير على تفكك العائلات وعلى المشاكل التي تطرأ عليها، وسوف تتابع اللجنة كل هذه المواضيع من أجل الوصول الى صيغة نهائية وتقديمها كاقتراحات قوانين".
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