وزارة الصحة: عدم توافر خدمة المنصة للوافدين الى لبنان.. اليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه عن القيام بأعمال صيانة على منصة الوافدين القادمين الى لبنان MOPH PASS اليوم في 23/12/2021 بين الساعة الخامسة والسابعة مساء بتوقيت بيروت.واعتذرت وزارة الصحة عن أي إزعاج قد يطرأ على التسجيل على هذه المنصة بسبب عدم توافر الخدمة في هذه الأثناء.