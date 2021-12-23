لبنان

وزارة الصحة: عدم توافر خدمة المنصة للوافدين الى لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:57
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه عن القيام بأعمال صيانة على منصة الوافدين القادمين الى لبنان MOPH PASS اليوم في 23/12/2021 بين الساعة الخامسة والسابعة مساء بتوقيت بيروت.
 
واعتذرت وزارة الصحة عن أي إزعاج قد يطرأ على التسجيل على هذه المنصة بسبب عدم توافر الخدمة في هذه الأثناء.
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