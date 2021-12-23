لبنان

قوى الامن توقف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية في البقاع

Lebanon 24
23-12-2021 | 07:58
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، في عددٍ من المناطق ضمن محافظة البقاع.

بعد رصدٍ ومراقبة، قامت بها دوريات من مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت بتاريخ 17-12-2021 من إلقاء القبض على /3/ متورطين، بالجرم المشهود، في بلدة الرّوضة، وهم كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1998، سوري)
ر. ن. (مواليد عام 2004، سوري)
ك. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)، من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.
وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، و/27/ حبة "كبتاغون".

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم ما يفوق الـ /30/ عملية سرقة طالت اسلاكًا كهربائية، من بلدات: قب الياس (أكثر من عملية)، زحلة، قُمل حزرتا، الفاعور، عميق، عانا، المنصورة، كفريا، جب جنين، مكسة، الروضة، طريق عام ضهر البيدر، كامد اللوز، غزّة، المرج، ديرزنون، ريّاق، تعلبايا، وذلك بالاشتراك مع آخرَين.

بتاريخ 18-12-2021 وفي بلدة بر الياس، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف أحد شركائهم، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1996، سوري)
كما تبيّن أنّ الموقوفَين السوريَين قد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورط خامس.
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