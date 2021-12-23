تعميم جديد لوزارة السياحة بخصوص اجراءات الوقاية من كورونا

صدر عن وزارة السياحة، تعميم، جاء فيه:"عطفا على تعميم وزارة السياحة رقم 33 الصادر بتاريخ 6/12/2021 وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا التي انعقدت بتاريخ 1/12/2021، وحفاظا على السلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب عرض النموذج المرفق ربطا على مداخل المؤسسات السياحية كافة (مطاعم - مقاه - ملاهي ليلية - فنادق - منتجعات سياحية - بيوت ضيافة - وكالات سياحة وسفر - وكالات تأجير سيارات).كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن كافة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المؤسسات المخالفة.النموذج على الرابط التالي:https://drive.google.com/file/d/1PFXqbNYlndx-MO9U5Ov8jI3Hfz_f3RAw/view?usp=sharing