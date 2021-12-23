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لبنان
تعميم جديد لوزارة السياحة بخصوص اجراءات الوقاية من كورونا
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:11
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صدر عن وزارة السياحة، تعميم، جاء فيه:
"عطفا على تعميم وزارة السياحة رقم 33 الصادر بتاريخ 6/12/2021 وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا التي انعقدت بتاريخ 1/12/2021، وحفاظا على السلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب عرض النموذج المرفق ربطا على مداخل المؤسسات السياحية كافة (مطاعم - مقاه - ملاهي ليلية - فنادق - منتجعات سياحية - بيوت ضيافة - وكالات سياحة وسفر - وكالات تأجير سيارات).
كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن كافة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المؤسسات المخالفة.
النموذج على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1PFXqbNYlndx-MO9U5Ov8jI3Hfz_f3RAw/view?usp=sharing
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