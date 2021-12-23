في صيدا... جريح بحادث سير (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في "حارة صيدا"، ما ادى الى اصابة سائق الدراجة النارية الذي تعرض لكسر في رجله واصابة طفيفة في وجهه. وتم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة.