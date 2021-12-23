16
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بوشكيان جال على مصنعين في زحلة: عملية التتبع عالية الدقة تعطي منتجاً وفق المواصفات
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال وزير الصناعة جورج بوشكيان على مصنع هدوان للألبان والأجبان في المريجات، ومعمل سميح اليمن للحلاوة والطحينة في المعلقة – زحلة. وهنّأ أصحاب المؤسستين على التجهيز بالتقنيات والمعدّات الحديثة جداً، وبالمختبرات، وأوعية التعبئة والنقل والتفريغ من نوع الستانلس ستيل الممتاز.
وقال:" الشقّ المتعلّق بالشقّ التقني والفنّي والاداري واللوجستي منظّم بحدود عالية من الادارة الرشيدة، وادارة عمليات الانتاج والتسويق وفق مبدأ التتبّع من المزرعة وصولاً إلى المستهلك والمائدة. وإن مشاهدة معملَين مماثِلين يُفرح القلب، ويُعطي شهادة بأن الصناعة الوطنية بخير، بحيث يسعى القيّمون على العمليّات الانتاجية إلى الحصول على تمويلات جديدة لتوسيع مصانعهم وتكبير خطوط الانتاج وزيادة الاانتاج للسوقين المحلي والخارجي."
وأضاف:" كما أُعطي حيّزاً كبيراً وبارزاً للموظّفين والعمّال الذين هم الأساس في التطوير والتحديث والعمل المخلص والملتزم. وبهذه الطريقة تكتمل الحلقة، وتعطي أفضل النتائج، وتحقّق الانجازات، وتخرق الأسواق. وإنّي أهنىء العاملين بعيد الميلاد المجيد وأن تحمل لهم السنة الجديدة الخير والصحة وراحة البال ويكون لبنان قد انطلق على سكّة النهوض."
ودعا المواطنين إلى التدقيق في صور المعملين الموزّعة وهي تزهو بالاشراق والنظافة والترتيب بما يليق أن تكون عليه مصانع الغذاء.
تابع
الأكثر قراءة
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-23
23/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
06:21 | 2021-12-23
23/12/2021 06:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق من سوق الدولار.. المدعي العام المالي يكشف أمراً بارزاً
Lebanon 24
حقائق من سوق الدولار.. المدعي العام المالي يكشف أمراً بارزاً
04:30 | 2021-12-23
23/12/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نِمسُ لبنان" يعيث فتنة في الجمهورية
Lebanon 24
"نِمسُ لبنان" يعيث فتنة في الجمهورية
01:00 | 2021-12-23
23/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2021-12-23
الراعي استقبل رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
12:03 | 2021-12-23
28 حالة حرجة... ما جديد كورونا في مستشفى الحريري؟
11:59 | 2021-12-23
أكثر من 200 محضر... ما هي حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا؟
11:48 | 2021-12-23
وزارة الخارجية بعد حادث الكتيبة الفنلندية: لا نقبل أي شكل من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل
11:42 | 2021-12-23
الجميّل: الانتخابات المقبلة مصيرية في حياة لبنان.. آن الأوان أن نبي وطناً جديداً
11:36 | 2021-12-23
يونان في رسالة الميلاد: وتبقى للبنان بارقة أمل من خلال إجراء الانتخابات النيابية
فيديو
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
23/12/2021 19:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
23/12/2021 19:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 19:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact