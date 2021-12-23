لبنان

بوشكيان جال على مصنعين في زحلة: عملية التتبع عالية الدقة تعطي منتجاً وفق المواصفات

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:23
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جال وزير الصناعة جورج بوشكيان على مصنع هدوان للألبان والأجبان في المريجات، ومعمل سميح اليمن للحلاوة والطحينة في المعلقة – زحلة. وهنّأ أصحاب المؤسستين على التجهيز بالتقنيات والمعدّات الحديثة جداً، وبالمختبرات، وأوعية التعبئة والنقل والتفريغ من نوع الستانلس ستيل الممتاز.
وقال:" الشقّ المتعلّق بالشقّ التقني والفنّي والاداري واللوجستي منظّم بحدود عالية من الادارة الرشيدة، وادارة عمليات الانتاج والتسويق وفق مبدأ التتبّع من المزرعة وصولاً إلى المستهلك والمائدة. وإن مشاهدة معملَين مماثِلين يُفرح القلب، ويُعطي شهادة بأن الصناعة الوطنية بخير، بحيث يسعى القيّمون على العمليّات الانتاجية إلى الحصول على تمويلات جديدة لتوسيع مصانعهم وتكبير خطوط الانتاج وزيادة الاانتاج للسوقين المحلي والخارجي."
وأضاف:" كما أُعطي حيّزاً كبيراً وبارزاً للموظّفين والعمّال الذين هم الأساس في التطوير والتحديث والعمل المخلص والملتزم. وبهذه الطريقة تكتمل الحلقة، وتعطي أفضل النتائج، وتحقّق الانجازات، وتخرق الأسواق. وإنّي أهنىء العاملين بعيد الميلاد المجيد وأن تحمل لهم السنة الجديدة الخير والصحة وراحة البال ويكون لبنان قد انطلق على سكّة النهوض."
ودعا المواطنين إلى التدقيق في صور المعملين الموزّعة وهي تزهو بالاشراق والنظافة والترتيب بما يليق أن تكون عليه مصانع الغذاء.  
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