المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي مدد الاعتماد المؤسسي للجامعة اللبنانية حتى نهاية 2023





وكانت الجامعة اللبنانية قد دخلت مسيرة الاعتماد عام 2016 سعيا منها إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية حول العالم.



واستند المجلس في قرار التمديد إلى جملة مؤشرات أبرزها التزام الجامعة اللبنانية بتطوير المناهج لضمان جودة البرامج التعليمية، وقد حصل عدد من كلياتها هذا العام على شهادة اعتماد لبرامجها من الـ (HCERES) ومؤسسات أكاديمية دولية متخصصة. مدد المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الفرنسي (HCERES) الاعتماد المؤسسي "غير المشروط" للجامعة اللبنانية حتى نهاية عام 2023، بعدما منحها إياه عام 2018 مدة ثلاث سنوات.وكانت الجامعة اللبنانية قد دخلت مسيرة الاعتماد عام 2016 سعيا منها إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية حول العالم.واستند المجلس في قرار التمديد إلى جملة مؤشرات أبرزها التزام الجامعة اللبنانية بتطوير المناهج لضمان جودة البرامج التعليمية، وقد حصل عدد من كلياتها هذا العام على شهادة اعتماد لبرامجها من الـ (HCERES) ومؤسسات أكاديمية دولية متخصصة.

الاعتماد، الذي يعترف بموقع الجامعة وحضورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، هو دليل إضافي على الأداء الجيد للجامعة اللبنانية وحضورها المستمر في مجتمعها وتعزيزها لثقافة الجودة والريادة في مختلف برامجها ونشاطاتها الأكاديمية والعلمية.



يذكر أن المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي هو مؤسسة رسمية تعتمدها الدولة الفرنسية لتقييم واعتماد مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا، كما أنها مؤسسة معتمدة أوروبيا وعالميا.