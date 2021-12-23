لبنان

السرقات مستمرة في عكار... اليكم آخر فصولها (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة أغطية الحديد الخاصة بمياه الصرف الصحي على طريق الذي يربط  بلدتي النفيسة ومشحا وصولاً لبلدة الشيخ محمد في عكّار وفروا الى جهة مجهولة.
 
 
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