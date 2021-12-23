المواطنون يقتحمون شركة الكهرباء في عكار (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقتحام مجموعة من شبان بلدة الجومة في عكار مبنى شركة الكهرباء في بلدة بيت ملات، مطالبين بإعادة التيار الكهربائي الى المنطقة بعد إنقطاعه لاكثر من ثلاثة ايام بشكل متواصل.