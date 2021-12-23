سلام استقبل سفير اليابان في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير اليابان اوكوبو تاكيشي، حيث تم التأكيد على أهمية توقيع لبنان البرنامج مع صندوق النقد الدولي. وجرى البحث في الاصلاحات ،وخصوصا في قطاعات الطاقة والنقل والانترنت والقطاع المصرفي. كما تمّ التطرق الى الاصلاحات على صعيد الوزارة من ناحية حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.