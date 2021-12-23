لبنان

بعد الحديث عن الخوف من تجاوز سعر ربطة الخبز الـ30 ألف ليرة.. بيان عن تجمع المطاحن

Lebanon 24
23-12-2021 | 09:15
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صدر عن "تجمع المطاحن في لبنان" البيان التالي:
 
"وافق مصرف لبنان ظهر اليوم، على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف لبنان، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز.
 
والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علما ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية.
 
وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية".
 
وكان نقيب اصحاب الافران شمالا طارق المير أعلن في بيان "أن قرار رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع سعر بيع ربطة الخبز التي سيتجاوز سعرها الـ30 الف ليرة لبنانية".
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