مؤسسة رينه معوض نظمت احتفالات الميلاد شمالا.. معوض: لن نسمح لهم بسرقة الأمل داخلنا

نظمت "مؤسسة رينه معوض"، في إطار القرية الميلادية السنوية المتنقلة في كل لبنان، سلسلة من النشاطات الميلادية في الشمال شملت احتفالات ومسرحيات للأطفال ومسيرات في القرى والبلدات.تخللت الاحتفالات والمسرحيات، عروض مع غنوة وكازادو وجيزال هاشم زرد وفي زغرتا وأردة وبيادر رشعين وكرم سده، طالت أكثر من 1800 طفل.ونظمت مؤسسة رينه معوض بالتعاون مع اليونيسف ضمن مشروع قدوة المنفذ في إطار برنامج حماية وتمكين الأطفال وعائلاتهم في شمال لبنان، حفلة عيد الميلاد لـ125 ولدا في مركز شكا الثقافي، تخللها نشاطات ترفيهية ومناقشة حول فيلم توعوي حول التعبير عن المشاعر وأهمية التعليم وعدم التسرب المدرسي.كما أقيمت المسيرات Parades في قرى وبلدات قضاء زغرتا، حيث توقف بابا نويل والفرقة الموسيقية لإدخال بهجة العيد على قلوب الأطفال ضمن أجواء الرقص والأغاني الميلادية وتوزيع حلوى العيد على أكثر من 1200 طفل.حصص عذائيةمن ناحية أخرى، وزعت المؤسسة حوالى 3000 حصة غذائية على العائلات المحتاجة يستفيد منها حوالى 15000 شخص.للمناسبة، كانت كلمة للرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض النائب المستقيل ميشال معوض قال فيها: "يأتي عيد الميلاد هذا العام في ظروف صعبة جدا على الجميع، صحيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، لكننا حاولنا كـ"مؤسسة رينه معوض" أن نساهم ولو بجزء بسيط في إضفاء أجواء ميلادية في مختلف المناطق اللبنانية انطلاقا من زغرتا الزاوية وشكا وصولا إلى دبل الجنوبية، مرورا بعاصمتنا بيروت سعيا منا لاستعادة ابتسامة الأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم لأنهم أساس العيد".أضاف: "سرقوا منا كل شيء، لكننا لن نسمح لهم بسرقة الأمل داخلنا، ويبقى الميلاد الأمل والرجاء الدائمين وسنستعيدهما كل يوم، وسنسترجع بلدنا ونعيش ونفرح بكرامة على هذه الأرض لأن هذا الوطن وطننا ولن يأخذه أحد منا".