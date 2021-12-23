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لبنان
أسعار الثوم تحلّق عاليا جدا! (صورة)
Lebanon 24
23-12-2021
|
09:47
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كمية من الثوم في احدى المحلات التجارية حيث يباع الكيلو بمبلغ 66 الف ليرة لبنانية.
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