لبنان

ريسيتال ميلادي في الانطونية

Lebanon 24
23-12-2021 | 10:08
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أحيت الجامعة الأنطونية، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ريسيتالا ميلاديا بعنوان  Along, Best OF Christmas" Sing " قدمته جوقة الجامعة بقيادة المايسترو الدكتور توفيق معتوق.
 
أقيم الإحتفال الذي في دير سيدة الزروع في الحرم الجامعي الرئيس في الحدت - بعبدا، شارك فيه الى رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ، نواب الرئيس، عمداء الجامعة والمديرون والموظفون والطلاب وعدد من المدعوين.

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