ريسيتال ميلادي في الانطونية

أحيت الجامعة الأنطونية، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ريسيتالا ميلاديا بعنوان Along, Best OF Christmas" Sing " قدمته جوقة الجامعة بقيادة المايسترو الدكتور توفيق معتوق.



أقيم الإحتفال الذي في دير سيدة الزروع في الحرم الجامعي الرئيس في الحدت - بعبدا، شارك فيه الى رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ، نواب الرئيس، عمداء الجامعة والمديرون والموظفون والطلاب وعدد من المدعوين.