لبنان

هل سترتفع أسعار المحروقات غدا؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 09:58
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أفادت المعلومات انه بسبب العطلة الرسمية لن يصدر جدول تركيب اسعار المحروقات يوم غد، وبالتالي يبقى الجدول الحالي ساري المفعول ويعمل به .

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