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لبنان
كسبار التقى غوتيريش
Lebanon 24
23-12-2021
|
10:38
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لبى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار دعوة ألامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا فرونيكا الى لقاء عمل عقد في مقر اقامة الامين العام في فندق موفنبيك - بيروت بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الامين العام الى لبنان.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد النقيب كسبار على أهمية زيارة الامين العام الى لبنان وعلى الدور الذي تقوم به كافة المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة لاستقرار لبنان.
كما عرض النقيب كسبار لكافة جوانب المهام التي تقوم بها نقابة المحامين في بيروت نصرة لكل مستضعف في حقوقه وتوصلا لتحقيق العدالة وترسيخ حق الدفاع المقدس الذي ترعاه شرعة الامم المتحدة. كما اشار النقيب كسبار الى استمرار مبادرة النقابة لمنح المساعدة القانونية لعدد كبير من متضرري انفجار مرفأ بيروت وصولا الى تبيان الحقيقة حول هذه الكارثة. كما طالب الأمم المتحدة بتجهيز وتمويل النظام القضائي اللبناني (والذي يضم حتما أجهزة نقابة المحامين المدافع الاول عن الحقوق).
وشدد النقيب كسبار خلال اللقاء على أن النظام القضائي اللبناني لا يمكن أن يكون مستقلا فقط باقرار النصوص بل يجب دعمه بالتجهيز التقني واللوجستي الذي يؤمن ايضا هذه الاستقلالية.
كما توجه النقيب كسبار للأمين العام بصفته المؤسس لجمعية المستهلكين البورتوغاليين نظرا لأهمية هذه المقاربة لفهم حقوق المودعين اللبنانيين الذين حجزت اموالهم ومدخراتهم في المصارف والصناديق النقابية، مطالبا الامم المتحدة السعي لاسترجاع الاموال العامة أو الخاصة التي جرى تهريبها خارج لبنان والتي هي ملك للشعب اللبناني كما اعلمه بانه تم انشاء لجنة بهذا الخصوص في النقابة. وحث كسبار الامين العام على متابعة الجهود لمساعدة نقابة محامي بيروت لكي تستمر في القيام بأدوارها في المجتمع اللبناني صونا لحقوق المواطن ومؤسسات الدولة.
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