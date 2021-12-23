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لبنان
ابي المنى التقى شخصيات ووفودا وميقاتي زار دار الطائفة معزيا بصعب
Lebanon 24
23-12-2021
|
10:48
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قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واجب التعزية بوفاة عضو المجلس المذهبي السابق عصمت ناظم صعب، حيث زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي في دار الطائفة.
كما استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة ببيروت اليوم، الأب فادي ضو ورئيسة مؤسسة أديان الدكتورة نايلا طبارة، واطلع منهما على أهداف تطوير المؤسسة عربيا ودوليا، والبحث في دور مشيخة العقل بالمحافظة على هوية لبنان ومجتمعه التعددي والمتنوع، والمؤسسات الدينية في تشكيل شبكة أمان اجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وفكرة إقامة لقاءات حوارية جامعة برعاية شيخ العقل.
كذلك استقبل ابي المنى مدير "المركز الكاثوليكي للاعلام" الاب عبده أبو كسم، بحضور الشيخ عامر زين الدين، وتم البحث في دور الإعلام بتعزيز مسيرة الحوار بين اللبنانيين.
كما استقبل وفدا من "الهيئة الوطنية العليا للسجون" ضم: المنسق العام للسجون في الشرق الأب ايلي نصر، المرشد العام للسجون في لبنان الاب جان مورا، المدير التنفيذي للمرشدية العامة الإنجيلية للسجون القسيس فريد لحود، ممثل دار الفتوى في الهيئة الشيخ وليد زهرة، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي أرزوني، وممثل مشيخة العقل عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق، وامين سر الهيئة جورج غزال، في زيارة تهنئة تخللها اطلاعه على أوضاع السجون في لبنان.
والتقى شيخ العقل الشيخ عباس يزبك، وبحث معه في قضايا ومواضيع عامة.
واستقبل العميد رامي الحسن يرافقه هشام عجيب في زيارة تهنئة، بحضور مدير مشيخة العقل ريان حسن.
ومن زوار دار الطائفة: الدكتور حسن قبيسي يرافقه الدكتور فواز الحسامي، المحامي فادي يونس، وفد من عائلة حاطوم في كفرسلوان ضم: شوكت حاطوم وزوجته زين سري الدين، عماد حاطوم، نينا حاطوم أرملة الدكتور وجدي عبد الخالق في زيارة تهنئة.
زيارات تعزية
وشارك ابي المنى وشيخ العقل السابق الشيخ نعيم حسن الى جانب عائلة الراحل عضو المجلس المذهبي السابق عصمت ناظم صعب، في تقبل التعازي بوفاته في دار الطائفة، بحضور مشايخ ووجهاء وفاعليات من مدينة الشويفات. وكان في مقدمة المعزين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب وشخصيات.
وكان زار معزيا، بلدة الكحلونية الشوف بالراحل الشيخ أبو وليد رامز يوسف صعب، بقعاتا بالشيخة أمل سامي أبو جابر، وأغميد بالشيخ أبو سجيع رياض العرم. ورافق ابي المنى في جولته، عضوا المجلس المذهبي الشيخان محمد غنام وفادي العطار ووفد من المشايخ.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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