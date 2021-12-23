لبنان

مطلوب بموجب 4 مذكرات توقيف في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
23-12-2021 | 10:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من قوى الامن الداخلي تمكنت من توقيف السوري ع. ش في بلدة سعدنايل والمطلوب بموجب 4 مذكرات توقيف بجرائم سرقة وسلب.
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قوى الأمن

سعدنايل

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