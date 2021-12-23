لبنان

إقفال ملهيين ليليين و16 محضر ضبط بحق مؤسسات سياحية مخالفة

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:01
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أعلنت وزارة السياحة أنّ قسم الشرطة السياحية قام بإقفال ملهيين ليليين في منطقة مار مخايل، لمخالفتهما القرارات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وسطّر 16 محضر ضبط بحق مؤسسات سياحية مخالفة لقرار التعبئة العامّة.
وذكّرت الوزارة في بيان لها، بضرورة إلتزام المؤسسات السياحية كافة، والعاملين فيها كما روّادها وجميع الزبائن والزوّار بالشروط والتعاميم الصادرة عن الوزارات واللجان المختصّة، حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على صحّتهم.
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