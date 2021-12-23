نقابة المحامين: كسبار طالب غوتيريس بتمويل الأمم المتحدة للنظام القضائي اللبناني وإعادة الأموال المهربة

وزعت نقابة المحامين في بيروت بيانًا، أشارت فيه الى أن "النقيب ناضر كسبار لبى دعوة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، الى لقاء عمل عقد في مقر اقامة الامين العام في فندق موفنبيك - بيروت، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الامين العام الى لبنان. وكانت مناسبة للنقيب كسبار للترحيب بأهمية زيارة الامين العام الى لبنان، مثنيا على الدور المهم لاستقرار لبنان الذي تقوم به كافة المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة في لبنان".ولفت البيان الى أن "النقيب كسبار عرض لكافة جوانب المهام التي تقوم بها نقابة المحامين في بيروت نصرة لكل مستضعف في حقوقه توصلا لتحقيق العدالة وترسيخ حق الدفاع المقدس الذي ترعاه شرعة الامم المتحدة. كما اشار الى استمرار مبادرة النقابة لمنح المساعدة القانونية لعدد كبير من متضرري انفجار مرفأ بيروت وصولا الى تبيان الحقيقة حول هذه الكارثة. كما طالب الأمم المتحدة بتجهيز وتمويل النظام القضائي اللبناني (والذي يضم حتما أجهزة نقابة المحامين المدافع الاول عن الحقوق). وشدد النقيب كسبار خلال اللقاء، على أن النظام القضائي اللبناني لا يمكن أن يكون مستقلا فقط بإقرار النصوص بل يجب دعمه بالتجهيز التقني واللوجستي الذي يؤمن ايضا هذه الاستقلالية".وأشار البيان الى أن "النقيب كسبار توجه للأمين العام بصفته المؤسس لجمعية المستهلكين البورتوغاليين ولأهمية هذه المقاربة لفهم حقوق المودعين اللبنانيين الذين حجزت اموالهم ومدخراتهم في المصارف والصناديق النقابية، مطالبا الامم المتحدة بالسعي لاسترجاع الاموال العامة أو الخاصة التي جرى تهريبها خارج لبنان والتي هي ملك للشعب اللبناني. كما اعلمه بأنه تم انشاء لجنة بهذا الخصوص في النقابة. وحث كسبار الامين العام على متابعة الجهود لمساعدة نقابة محامي بيروت لكي تستمر في القيام بأدوارها في المجتمع اللبناني صونا لحقوق المواطن ومؤسسات الدولة".