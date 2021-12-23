لبنان

هل هناك أزمة خبز في لبنان؟ هذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:17
A-
A+
Doc-P-900093-637758803574439903.jpeg
Doc-P-900093-637758803574439903.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي: 
ردا على ما يُتداول عن نقص في مادة القمح في المطاحن سينعكس على إنتاج الخبز في الأفران، طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من مديرية حماية المستهلك القيام بجولة على عدد من المطاحن في بيروت وجبل لبنان، فتبيّن للوزارة وجود مخزون يتجاوز الـ ٥٠ الف طن من القمح في العنابر. 
وتالياً، تؤكد الوزارة ان لا أزمة في انتاج الخبز اللبناني، وأن مراقبيها سيواصلون جولاتهم الرقابية للتثبت من عدم وجود أي محاولات لاحتكار مادة القمح وغيرها من المواد التي تشكل خزينا استراتيجيا للبنان، وذلك حفاظاً على الامن الغذائي للمواطنين.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2021-12-23
17:12 | 2021-12-23
17:00 | 2021-12-23
16:45 | 2021-12-23
16:21 | 2021-12-23
15:21 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website