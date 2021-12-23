هل هناك أزمة خبز في لبنان؟ هذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:ردا على ما يُتداول عن نقص في مادة القمح في المطاحن سينعكس على إنتاج الخبز في الأفران، طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من مديرية حماية المستهلك القيام بجولة على عدد من المطاحن في بيروت وجبل لبنان، فتبيّن للوزارة وجود مخزون يتجاوز الـ ٥٠ الف طن من القمح في العنابر.وتالياً، تؤكد الوزارة ان لا أزمة في انتاج الخبز اللبناني، وأن مراقبيها سيواصلون جولاتهم الرقابية للتثبت من عدم وجود أي محاولات لاحتكار مادة القمح وغيرها من المواد التي تشكل خزينا استراتيجيا للبنان، وذلك حفاظاً على الامن الغذائي للمواطنين.