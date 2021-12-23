وزير الدفاع الإيطالي يزور لبنان غداً

اعلنت السفارة الإيطالية في بيروت، ببيان، عن "زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الى لبنان، يوم غد الجمعة في 24 الحالي.من المرتقب أن يلتقي وزير الدفاع الإيطالي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم.كما ويتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان".