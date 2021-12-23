لبنان

في زحلة: توقيف 3 متورطين بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:21
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تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على 3 متورطين بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالجرم المشهود، في بلدة الرّوضة، وهم كل من:السوريين ح. ح. و ر.ن واللبناني ك.ط وهم من أصحاب السوابق بالجرم ذاته. وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، و27 حبة "كبتاغون".بالتحقيق معهم، إعترفوا بتنفيذهم ما يفوق الـ 30 عملية سرقة طالت أسلاكًا كهربائية، من بلدات: قب الياس (أكثر من عملية)، زحلة، قُمل حزرتا، الفاعور، عميق، عانا، المنصورة، كفريا، جب جنين، مكسة، الروضة، طريق عام ضهر البيدر، كامد اللوز، غزّة، المرج، ديرزنون، ريّاق، تعلبايا، وذلك بالإشتراك مع آخرَين. وأيضا، بتاريخ 18-12-2021 وفي بلدة بر الياس، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف أحد شركائهم، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1996، سوري) كما تبيّن أنّ الموقوفَين السوريَين قد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورط خامس.
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