الراعي استقبل رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة، وكانت مناسبة للبحث في الاوضاع الراهنة. وامل طربيه ان "تحمل الاعياد ولادة جديدة لوطننا".ويوجه الراعي عند التاسعة من صباح غد الجمعة رسالة الميلاد الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين.