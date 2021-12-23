16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 707123.

كما وسجل لبنان 16 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8996.