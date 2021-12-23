حميه: عدد الوافدين عبر المطار سيقارب 600000

أكد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان، أن "مسار تفعيل المرافق اللبنانية، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري الدولي على السكة الصحيحة"، لافتًا إلى أنه "في الربع الأخير من العام الحالي 2021، أي ابتداء من 1 تشرين الأول، قد وصل عدد الوافدين حتى يومنا هذا إلى 521660 وافدًا. وسيقارب العدد حتى اليوم الأخير من هذا العام 600000 ألف وافد وما فوق".واعتبر أنه "بالإرادة سيصل عدد الوافدين الى لبنان كما كان في الربع الأخير من العام 2019، حينها بلغ العدد 715242 وافدًا".وجاء في جدول عن أعداد المسافرين خلال كانون الأول عن أعوام 2019 و2020 و2021: