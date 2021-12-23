جنبلاط عرض الأوضاع مع دلول

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد ‏جنبلاط في كليمنصو، الوزير والنائب السابق محسن دلول، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض مجمل الأوضاع والمستجدات العامة.