لبنان

جنبلاط عرض الأوضاع مع دلول

Lebanon 24
23-12-2021 | 12:27
A-
A+
Doc-P-900119-637758845432212639.jpg
Doc-P-900119-637758845432212639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد ‏جنبلاط في كليمنصو، الوزير والنائب السابق محسن دلول، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض مجمل الأوضاع والمستجدات العامة.
مواضيع ذات صلة
من تاريخ لبنان.. إليكم صورة نادرة تجمع نبيه بري ووليد جنبلاط
lebanon 24
24/12/2021 02:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
lebanon 24
24/12/2021 02:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحية من وليد جنبلاط الى ملكة جمال اليونان.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
24/12/2021 02:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": باستثناء بعض المؤسسات القليلة المحترمة فإن المجتمع الدولي متحيز في تقديماته للبنان
lebanon 24
24/12/2021 02:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24

محسن دلول

وليد جنبلاط

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2021-12-23
17:12 | 2021-12-23
17:00 | 2021-12-23
16:45 | 2021-12-23
16:21 | 2021-12-23
15:21 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website