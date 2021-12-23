لبنان

خطفه في بعلبك بسبب ديون مالية!

Lebanon 24
23-12-2021 | 13:04
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اقدم شاب من ال جعفر على خطف شاب من ال المصري في محلة عين بورضاي في بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتأتي عملية الخطف على خلفية ديون مالية.
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