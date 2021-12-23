لبنان

كركي مهنئًا بالأعياد: نأمل بأن تكون ولادة جديدة لبلدنا عنوانها الوحدة والمحبة

Lebanon 24
23-12-2021 | 13:36
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تقدم  المدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، ب"أسمى التهاني والتبريكات من الشعب اللبناني عموما والمسيحيين خصوصا"، آملاً بأن" يحمل هذا العيد المجيد موفور السعادة والسلام، وأن يكون مناسبة لولادة جديدة لبلدنا الحبيب لبنان عنوانها الوحدة والمحبة، وأن يحمل هذا العام الجديد حلولا خلاقة كي نعبر سويا نحو بر الأمان والاستقرار".
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