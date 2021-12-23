كريدية يحذر: ستتوقف خدماتنا عن المصارف الممتنعة عن الالتزام بهذا الأمر

غرد المدير العام لهيئة "اجيرو" عماد كريدية عبر "تويتر": "‏ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي أوجيرو غدا الاستفادة من تعميم مصرف لبنان رقم 161، مع الحفاظ على كامل كرامتهم، ستتوقف فورا خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم".