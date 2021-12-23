مقدمات نشرات الأخبار

*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"المسألة في لبنان ليست مسألة نصوص بل هي مسألة نفوس, وما يحصل اليوم هو ان كل فريق سياسي ايا كان يستطيع أن يتلكأ بأي مادة قانونية ويذهب بالتالي الى التمسك بها ومفعول (لاقرار) المجلس الدستوري ازاء طعن تكتل لبنان القوي الانتخابي من شأنه ان يكون شائكا وسط الجمود القاتل على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء.فيما كان تأكيد في المقابل من كتلة الوفاء للمقاومة بانها ملتزمة وثيقة الوفاق الوطني مشددة على ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري يجب ان تحصل في موعدها..واليوم توزع المشهد امام المصارف اللبنانية وداخلها بين اناس وقفت في طوابير للاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161 واشكالات نتيجة الامر, فيما سارع مصرف لبنان الى اعلان تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل, علما ان خطوة هي محاولة فقط للالتفاف على تفلت سعر صرف الدولار في السوق الموازية.في وقت اكدت جمعية المصارف بعد اجتماع استثنائي لها أن ا لنمط الذي أصبح سائدا والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها..وعلى الرغم الاجواء السائدة تبقى بارقة امل لاحت من مطار رفيق الحريري الدولي بقول وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، ان احدى وتسعين طائرة بدات الوصول الى المطار, تقل المغتربين من دول العالم إلى ربوع لبنان لتجديد ثقتهم بلبنان الأمل، لبنان الغنى، لبنان التلاقي والوصال.إذا, مصرف لبنان مدد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل وتهافت على المصارف لتنفيذ السحوبات وفق التعميم 161 وسط اشكالات.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون ان بي ان"الهزات الإرتدادية للخلاصة التي انتهى اليها الطعن بقانون الانتخابات المعدل في المجلس الدستوري لم تتوقف ووصلت إلى حد الحديث عن قطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله وفق ما ذكرت صحيفة الأخبار.وما عزز هذا الأمر هو الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وهو يوجه إنتقادات ضمنية لحزب الله من دون تسميته.واذا كان أبلغ تعليق على تحليل وتأويل قرار المجلس الدستوري هو (لا تعليق) فإن ما يفيد هو فقط احترام ما توصل إليه المجلس والإنصياع لمقتضياته.. وإلى السباق الانتخابي در مع انتهاء موسم الأعياد المجيدة.وفي أجواء عيد الميلاد المجيد دعا الرئيس نبيه بري الى استلهام قيم الميلاد أملا ورجاء وبشارة وتحررا من الأنانية والأحقاد قائلا إنه بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية.في الحديث عن العدل شهد الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت إتخاذ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد قرارا بقبول طلب الرد المقدم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.وفي المعلومات ان (عيد) قرر إبلاغ البيطار بطلب الرد ما يعني حكما كف يد المحقق العدلي عن التحقيقات إلى حين صدور الموقف النهائي من الطلب المقدم.في موسم الأعياد القطاعات كافة تعاني والمواطنون يتوجعون تحت تأثير لسعات الكهرباء والدواء والرغيف وغيرها.ولئن جاء قرار مصرف لبنان ربطا بالتعميم 161 ليسعف العسكريين وموظفي القطاع العام بعض الشيء فيتيح لهم صرف رواتبهم بالعملة الوطنية بالدولار وفق تسعيرة منصة (صيرفة) فإن المشهد امام فروع المصارف كان كارثيا: ازدحامات كبيرة وحال فوض وإشكالات كثيرة.والجدير بالذكر ان البنك المركزي مدد فرصة الاستفادة من هذا الإجراء حتى آخر كانون الثاني المقبل.هذا المتنفس لفئة كبيرة من اللبنانيين وإن كان محدودا زمنيا على الأقل تزامنت معه نقطة مضيئة أخرى عكسها إعلان وزير الأشغال العامة والنقل عن استقبال مطار بيروت أكثر من 150 طائرة تقل مغتربين خلال يومين.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"كلما كادت ان تختفي الطوابير اختلقتها الاشاعات والتعاميم، وكلما حاول اللبنانيون ان يصدقوا تعاميم المتحكمين بامر المال فضحتهم تداعيات قراراتهم المذلة لشعب سرقوه ثم اهانوه ..موظفون وعسكريون اوصلهم المعنيون الى الزحف للوصول الى رواتبهم التي باتت بفعل السياسات الاقتصادية المقصودة لعقود لا تساوي بضعة دولارات، لكن الحصول عليها بالعملة الصعبة من البنوك مهمة صعبة في ظل التعاميم التي سقفت السحوبات بالدولار حتى نهاية الشهر، فازهقت ما تبقى من ماء وجه المعذبين والمسروق جنى عمرهم من تلك المصارف وراعيها مصرف لبنان.مشهد غير مقبول يختصر ما وصلت اليه البلاد من فوقية وشوفينية بالتعاطي مع المواطنين . وبكبسة زر تم تمديد الدفع بالدولار للموظفين وتخفيف طوابير الذل والاهانة على ابواب المصارف .وعلى ابواب مصرف لبنان علق رغيف الفقراء لساعات، تلاعبت خلالها الاشاعات بلقمة عيش الفقير، حتى عاد المصرف المركزي وأكد ان الدعم على الطحين مستمر الى الآن.سياسيا المشهد القاطم ما زال سائدا الى الآن، ولم تفتح ابواب الميلاد المجيد قلوب السياسيين وعقولهم الى حل قريب. ووسط الترنح الذي يشي بالتعطيل الكامل للبلاد علمت المنار ان اتصالا هاتفيا اجرته احدى المرجعيات السياسية مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، من أجل إنهاء التوتر الحاصل على خط ملف المحقق العدلي طارق البيطار، لكنه طرق مكرر لا يعني ان نتيجته ستكون ايجابية على ما قالت المصادر المتابعة للقضية..والحل بحسب كتلة الوفاء للمقاومة هو بالاحتكام الى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسية، والتزام كل من القضاء والسلطات السياسية بممارسة صلاحياتهما الدستورية دون تشاطر لتوسيع صلاحية اي منهما على حساب الاخرى..كهربائيا ورغم تشاطر السفيرة الاميركية ولعبها على خطوط التوتر العالي اللبنانية، اعلن وزير الطاقة المصرية عن عدم حصول القاهرة على اذن اميركي واضح بعد لايصال الغاز والكهرباء الى لبنان..وفي السعودية التي وصلت الى مفترق طرق ثقافية واجتماعية، حال من ادمان المخدرات تسيطر على شريحة الشباب في مملكة باتت عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط كما سمتها مجلة الفورن بوليسي الاميركية.انها مجلة اميركية، لا صحيفة لبنانية او يمنية، ولا موقف لمسؤول او وزير لبناني.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أو تي في"على المستوى السياسي، الحائط مسدود: فرئيس الجمهورية على إصراره بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، عملا بالدستور وبالمنطق، ورئيس الحكومة على موقفه من عدم الدعوة، لأسبابه المعروفة، فيما القوى السياسية الممانعة لاجتماع الحكومة في الوقت الراهن لا يبدو أنها تتجه إلى تبديل رأيها في وقت قريب.على المستوى القضائي، الحائط مسدود: سواء بالنسبة الى التحقيق العدلي الذي تتجدد كل يوم محاولة عرقلته، أو بالنسبة الى التحقيقات في ملفات الفساد على اختلافها، التي يكاد لا يصل أي منها إلى خواتيم عادلة، بسحر ساحر سياسي وطائفي ومذهبي وفاسد.على المستوى الاقتصادي والمالي، الحائط مسدود: فصحيح أن المسائل الشكلية في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تم تجاوزها إيجابا، إلا ان المضمون لا يزال يبحث عن اجوبة على اسئلة كثيرة يطرحها الناس، في وقت لا يبدو ان الاتفاق حاصل إلا على رقم الخسائر، فيما توزيعها كما خطة التعافي والموازنة الجديدة والاصلاحات في مهب التباينات.غير ان الحائط المسدود على أكثر من صعيد، وإن كان وصفا واقعيا لا مفر منه للأمور، لا يعني أبدا أن الأمل مفقود، بخرق يمكن إحداثه عند توفر الإرادة لدى أصحاب الحل والربط. ففي النهاية، كل المشكلات لها حلول، لكن مسار ألف ميل الحلول لا بد أن يبدأ بخطوة. والخطوة الأولى على طريق الحل معروفة لدى الجميع، إذا كان يهمهم أمر البلد والشعب.وفي الانتظار، محاولة إحداث خرق ولو بسيط في الحائط المسدود معيشيا تجددت منذ الخامسة عصرا اليوم، وتستمر حتى ساعات الفجر عبر ال أو.تي.في. فتيليتون سطوح بيروت انطلق بنسخة العام 2021، متحديا الظروق الصعبة غير المسبوقة في تاريخ لبنان، ولنا عودة اليه في سياق نشرة الاخبار.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"استقبلوه بالاعتداء على القضاء وودعوه بالاعتداء على اليونيفيل، بهذه الطريقة المهينة للبنان تعاطت "المنظومة" مع أرفع ضيف اممي جاء ليتضامن مع دولة مظلومة وشعب يحتضر. نعم هكذا غادر انطونيو غوتيريش لبنان بمرارة لا توصف وبكلمات غاضبة مؤنبة سمعتها أمم العالم بوضوح، بما ينذر بأنه يكون آخر زائر من هذا الوزن يزور لبنان فاقد السيادة والوزن.فإلى جانب عدم اكتراثهم لوجوده وعدم اصطناع الاستماع اليه حتى، ومواصلتهم اعتداءاتهم على المؤسسات والتراشق بالتهم والشتائم حول من يتحمل مسؤولية إفشال الصفقة المهينة التي كانت تستهدف القضاء والتحقيق في جريمة المرفأ.الى جانب ذلك، حركت الدويلة ميليشيا "الأهالي" ضد اليونيفيل في الجنوب ، في بلدة شقرا تحديدا، انتقاما من غوتيريش لأنه وصف حزب الله بأنه فيل في كاليري خزف، للدلالة على حجمه وورمه المؤذيين للدولة .وقد شوش الحزب بتصرفه الفوقي هذا، على احتمال عودة مفاوضات الترسيم، و أنذر بقطع آخر خيط يربط لبنان بالشرعية الدولية ، والمتمثل بوجود اليونيفيل الساهرة على تطبيق القرار 1701 في الجنوب وباقي القرارات الدولية ذات الصلة بسيادة لبنان واستقلاله.تزامنا، وفي ترجمة فاقعة للقرار بتعطيل القضاء ، علق المحقق العدلي طارق البيطار، مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، طلبا فيها نقل القضية إلى قاض آخر.أما مسار تعطيل الحكومة فجار على قد وساق ، وقد استعاض رئيس الجمهورية الغاضب من ميقاتي والثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله الذي تخلى عنه، واستعاض عنه بجلسة وزارية الطابع والقرارات للمجلس الأعلى للدفاع، بديلا من اجتماعات مجلس الوزراء التي بات محسوما أنها لن تحصل في الزمن المتبقي من عهد ميشال عون.في هذه الأثناء، تسعى المنظومة المنفصلة عن الواقع الى استثمار دفق المغتربين العائدين الى الوطن في الأعياد، لتقول بأن لبنان لا يزال مقصدا آمنا وللإفادة من الدولارات الطازجة التي سيصرفها هؤلاء في لبنان، وذلك لإطالة عمر الأزمة وتطيير الانتخابات ،من دون أن يكون للأمر تبعات كبرى على الوضعين المالي والاقتصادي. علما بأن المنتشرين جاؤوا محملين بالأدوية لتعذر شرائها في لبنان، وبالمال لفقدانهم الثقة بالنظام المصرفي. لذلك ، وصدا للوقاحات الانقلابية السلطوية، تمسكوا بالانتخابات ايها اللبنانيون ، أقبلوا عليها، وما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون ال بي سي"مر وقت طويل لم يستطع فيه اللبناني السحب بالدولار، ولما أتيح له ذلك ، كانت الهجمة على السحب ، وكانت الزحمة شديدة لأن الكثير من المصارف أقفل الكثير من فروعه، فانحصر الضغط في ما تبقى من فروع .جاءت هذه التطورات في وقت صدر موقف لافت لجمعية المصارف ، يستشف منه أن المصارف مرتابة من مشاريع وتشريعات ترى فيها ضربة قاضية للقطاع المصرفي ، فقالت في موقفها : " تنبه الجمعية إلى خطورة التشريع جزائيا بمفعول رجعي وفقا لعدد من المشاريع المطروحة، وهي مخالفة للدستور، ومن شأنها إذا أقرت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل الموديعين أيضا على وقف الإيداعات، بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية....الهلع المتعاظم، التفشي المتسارع لفيروس كورونا ، وقد عكس هذا الهلع وزير الصحة فراس الأبيض الذي غرد مشيرا إلى أن نسبة مرضى "كورونا" غير الملقحين والمتواجدين في العناية الفائقة 100 بالمئة.وعلق قائلا: "نسبة مرضى كورونا غير الملقحين في العناية الفائقة في تقرير اليوم. متى نتعلم الدرس؟"هذا الواقع دفع بوزارة السياحة الى التشدد, فقالت في بيان لها إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه اشتراط تقديم الزائرين شهادة تلقيح ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.وأضافت الوزارة إنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من كانون الثاني.ولكن وعلى الرغم من هذا البيان فإن الملاحظ أن الكثير من المطاعم والمجمعات التجارية لا يلتزم الإجراءات الوقائية على الإطلاق .إنتخابيا ، وغداة صدور قرار المجلس الدستوري،أشعلت محركات الإتصالات ، وسجل في هذا المجال ، وفق معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " أن الرئيس فؤاد السنيورة وصل إلى دبي للقاء الرئيس سعد الحريري, وكان قد سبقه إليها النائب وائل ابو فاعور ، وعلم أن ملف الانتخابات النيابية هو في صلب هذه اللقاءات .قضائيا ، وفي ملف المرفأ ، تعليق التحقيق مرة جديدة ، فقد تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، طلب الرد المقدم ضده من قبل الوزيرين السابقين المدعى عليهما في الملف، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام محكمة التمييز. ومع هذا التطور ، تكف يد البيطار مرة جديدة.طلب اليوم ضد القاضي البيطار ، يحمل الرقم 18.*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"زحفا زحفا نحو المصرف شعار الطوابير التي اصطفت اليوم أمام أبواب المصارف للحصول على الدولار متسلحة بالتعميم رقم مئة وواحد وستين الذي أتاح لشريحة كبيرة من اللبنانيين استبدال رواتبهم بالليرة اللبنانية بالدولار على سعر منصة صيرفة "فقبضوا" زودة مقنعة وعلى قاعدة "قشة بتسند خابية".التعميم الصادر عن مصرف لبنان شكل متنفسا لكثيرين لكن يوم الحشد اصطدم بفوضى المصارف وعدم التنظيم ولم يخل من إشكالات وأمام مشهد الازدحام والتهافت أصدر المصرف المركزي ملحقا بالتعميم مدد بموجبه الاستفادة بقبض الراتب بالدولار حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل قابلة للتجديد.هي خطوة وليست حلا لأن الحل في مكان آخر والمشكلة تدار بالسياسة وعلى المسافة المتبقية للاستحقاق الانتخابي بدأ التموضع وتغيير قواعد الاشتباك والعدة جاهزة من اللعب على وتر الشارع إلى الشحن الطائفي والمذهبي أما المواقف السياسية فعناوينها واضحة وغب الطلب وكل طرف يمسك ممسكا على الطرف الآخر فليشهره والمعركة جاهزة.هو ليس يوم المسرح العالمي لكن على الأرض اللبنانية فالعرض متواصل وبدخول البلاد في مرحلة عطلة الأعياد حلقة جديدة من مسلسل كف اليد تابعها المشاهدون اليوم بدعوى رد طلب جديد ضد المحقق العدلي طارق البيطار تقدم بها محامو المدعى عليهما بتفجير المرفأ علي حسن خليل وغازي زعيتر.وما إن انتهى البيطار من لقاء أهالي ضحايا فوج الإطفاء حتى توقفت محركاته عن العمل أسبوعين وهي المهلة التي حددها رئيس الغرفة الاولى لمحكمة التمييز بالانتداب القاضي ناجي عيد لتبليغ الفرقاء المعنيين طلب الرد. هذا يواكبه عدم استسلام القادة من اعادة إخضاع الصفقة القضائية المالية السياسية لإعادة تدوير وطرح متحور جديد لأن المعنيين بالتطيير يؤكدون أنها جمدت ولم تلغ وبعضهم من مرجعيات قضائية عليا لا ينفي أن الصفقة طرحت عليه وأنها الان على نار سياسية هادئة في انتظار ساعة الصفر.وقد جاءت سقطة للمجلس الدستوري كأول دليل وهي لم تنزل على رئيس التيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بردا وسلاما فسارعا إلى الإنكار و"الكذب ملح الرجال".ومع شعور باسيل بالنكسة نصب رئيس التيار منصات الهجوم باتجاه حارة حريك في البترون وجاءته الفكرة مع السكرة فرفع الدوز وقال "نهار اللي بدنا نكون فيه مستقويين بغيرنا عمرنا ما نكون واللي ما بيكون معنا ومع قضيتنا عمرو ما يكون" وهو موقف استوحاه من ثنائي فيروز وزياد: "وإذا هلأ حبك غير ريتو عمرو ما يكون".وقعت الحرب الباردة بين التيار وحزب الله لزوم التحضير الانتخابي وخاض بري وميقاتي حربا جانبية برصاص خلبي وفي بعبدا يستريح العهد القوي وفريقه على رفض طرح الرئيس سعد الحريري القائم على تعليق بعض المواد الدستورية لمرة واحدة في قضية انفجار مرفأ بيروت ورفع الحصانات عن الجميع ومثولهم أمام القضاء العدلي.وقد أعاد الحزب التقدمي الاشتراكي إحياء هذا الطرح وهو رميم لاعبا ايضا على الوتر الانتخابي ولعبة البازل هذه لن تكتمل إلا على الرقعة الخارجية حيث كل الملفات مؤجلة إلى حين التوصل الى اتفاقين يسيران بخطين متوازيين الاتفاق النووي الإيراني والاتفاق السعودي الإيراني حيث كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي التوصل إلى وثيقة مهمة في فيينا وعن تقديم مقترحات للرياض تنظر معها طهران بإيجابية لمباحثات بغداد ومتى ما وصل هذان الملفان إلى خواتيم سعيدة فربما تهب الرياح النووية سلميا على ملفات المنطقة من اليمن إلى العراق وسوريا فلبنان وما على الرسول إلا البلاغ.