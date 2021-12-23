في طرابلس... خنقاه أثناه ركوبه بالـ"تاكسي" وسلباه

أقدم شخصان مجهولان على سلب المدعو "م.ز" أثناء تنقله بسيارة أجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، لدى ركوب الأخير بسيارة أجرة من نوع مرسيدس كحلية اللون حاول أحد الأشخاص يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة بخنقه طالباً منه أن يخرج ما يملك من مال ليتم سلبه محفظته وهاتفه الخلوي ورميه على طريق مشروع القبة - طرابلس.وعرف أنه سيدعي لدى الفصيلة المعنية.