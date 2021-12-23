الجيش: خرقان إسرائيليان معاديان قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 22/ 12/ 2021 اعتبارا من الساعة 17.20 ولغاية الساعة 18.35، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 390 مترا.تتم متابعة موضوع الخرقَين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".