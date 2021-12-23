لبنان

مدير عام الأحوال الشخصية: لا يمكن إجراء الانتخابات في آذار

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:21
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أكّد مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، العميد الياس الخوري، أنّه "عملياً لا يمكن إجراء الإنتخابات النيابية في آذار بسبب مهلة دعوة الهيئات الناخبة".


وأوضح في حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ"MTV" أنّ "كل شهر نيسان يكون شهر رمضان المبارك وفيه 3 أيام أحد (شعانين وأعياد)، ولهذا لن يعتمد للإنتخابات"، مؤكداً "أنّنا جاهزون للإنتخابات النيابية والقوائم للبنانيين في الخارج والداخل جاهزة".

ولفت إلى أنّ "أي شخص بإمكانه البحث عن إسمه على الموقع الخاص والتأكد من ورود إسمه في هذا السياق".
 
وأشار الخوري، إلى أنه "أي دولة لم يتخط عدد الناخبين فيها من الخارج الـ200، يسقط حقه الإنتخابي من الخارج ويمكنه التصويت من لبنان".
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