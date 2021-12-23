درويش: ميقاتي والحكومة غير معنيّين بمقايضات وتسويات

أشار النائب علي درويش الى أنّ "الصيغة الوسطيّة هي "الأقرب للصحّ" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيكون وسطيًّا دائماً وهو صيغة جمع ولن يكون أبداً صيغة تفرقة".وأضاف في حديث إلى "صار الوقت"، عبر mtv: "أيّ أمر على مستوى المقايضات والتسويات أكّد ميقاتي أنّه والحكومة غير معنيّين به".ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيترشّح للانتخابات، قال درويش: "نقرّر ذلك في وقته".