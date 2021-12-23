غياب التفسير

لم تقدّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ "خط الغاز العربي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)