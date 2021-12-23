لبنان

غياب التفسير

Lebanon 24
23-12-2021 | 17:00
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لم تقدّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ "خط الغاز العربي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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