لبنان

اختلف المشهد

Lebanon 24
23-12-2021 | 17:12
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اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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