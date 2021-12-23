اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)