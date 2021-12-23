الأعياد فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف

أشارت مصادر سياسية مواكبة عبر "اللواء" بأنّه "لم تسجّل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد الذي قاده رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ردا على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع "حزب الله"، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه بإجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى".واعتبرت ان "كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما، تقوم بها، بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين".