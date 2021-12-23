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لبنان
السنيورة وبو فاعور عند الحريري
Lebanon 24
23-12-2021
|
22:38
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ذكرت «الديار» ان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وصل الى الامارات تزامنا مع زيارة النائب وائل بو فاعور حيث التقيا الرئيس الحريري في سياق بلورة موقفه من الاستحقاق الانتخابي، وعلم ان بلورة لموقفه سترى النور قريبا؟
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فؤاد السنيورة
سعد الحريري
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