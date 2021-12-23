لبنان

الراعي في"عظة الميلاد"…بكركي على مبادئها وحيادها

Lebanon 24
23-12-2021 | 22:41
A-
A+
Doc-P-900189-637759213729217937.jpg
Doc-P-900189-637759213729217937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الان سركيس في " نداء الوطن": ينتظر أن تكون عظة العيد للبطريرك الماروني بشارة الراعي، سواء حضر الرئيس ميشال عون أو تغيّب، عالية اللهجة، وستتناول بالطبع التعطيل الحكومي والأفرقاء المعطلين، ومحاولة التدخل في عمل القضاء عبر ضرب تحقيق القاضي طارق البيطار، وسيصوّب على مآسي الشعب التي يسببها الحكّام، من دون إغفال أهمية إحترام الإستحقاقات الإنتخابية.لم تعد المهادنة واردة في قاموس سيّد الصرح، فهو ينظر إلى رعيته كيف تجوع وتموت على أبواب المستشفيات وتُهجّر، لذلك "فلا مزح" بعد اليوم، فإما أن تُقدم السلطة على إجراءات حاسمة توقف الشلل والإنهيار وإما فالمواجهة آتية لا محالة وقد تكون الإنتخابات إحدى أسهل تلك الوسائل وأفعلها.لا يريد الراعي للدولة التي سعى أسلافه البطاركة إلى بنائها أن تنهار تحت أعين الشعب والبطريركية، لذلك فهو يرى نفسه أميناً على هذا الإرث الوطني، لذلك سيُعيد التمسّك بالحياد الناشط والدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان.وباتت المواجهة مفتوحة بين منطق الدولة ومنطق "الدويلة". من هنا، فإن الراعي مستمر في نهج دعم المؤسسات ورفض الخضوع للسلاح غير الشرعي وشريعة الغاب التي يسبّبها.لا يمكن لبكركي أن تقف مكتوفة الأيدي والبلاد تنهار، وهي حاملة الأمانة في هذه الظروف الصعبة والمصيرية، ولا يروق لها مشهد الذلّ في كل مكان بعدما كان هذا البلد لؤلؤة الشرق ومنارته.يحلّ الميلاد هذا العام وفرحة العيد غائبة، لا هدايا لكل الأطفال بعدما ضرب الفقر البلاد، ولبنان الذي أسّسه الموارنة بدأ يفرغ من مسيحييه، وبالتالي فإن البطريركية التي دقت ناقوس الخطر من الهجرة، لا تزال ترى أن هذا الكابوس مستمر بحصد خيرة العائلات والشباب.يحمل الراعي في كلامه الغضب والإنتفاضة على السلطة، لكنه يدرك جيداً أن الحل بيد الشعب، لأن التجديد لهذه الطبقة الحاكمة يعني أن الشعب عاد وانتخب جلاديه، لا بل جلاديه وناهبيه وسارقيه ومصّاصي دمائه وقاتليه.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2021-12-24
04:03 | 2021-12-24
04:00 | 2021-12-24
03:56 | 2021-12-24
03:49 | 2021-12-24
03:37 | 2021-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website