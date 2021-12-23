مرسوم دعوة الهيئات الناخبة... مطلع الأسبوع المقبل

كتبت" نداء الوطن": وفق التعديلات التي أقرها مجلس النواب، فقد أوصى بإجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، حسبما جاء في الأسباب الموجبة للقانون ،ما يعني أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يفترض أن يكون منشوراً قبل 27 كانون الأول. وحتى الآن لم يخطّ مولوي هذا المرسوم انفاذاً لما سبق وقاله إنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون موقفه حاسم، وأكّد له شخصياً أكثر من مرة أنّه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار"، موضحاً أن "مرسوم الدعوة للانتخابات لا بدّ أن يكون صادراً بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشوراً بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدّد للانتخابات، وبالتالي لن تجرى الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع عون مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الأول الحالي".وبالتالي، اذا كان من المفترض أن تحصل الانتخابات بداية شهر أيار المقبل، يعني أنّ المرسوم سينشر قبل بداية شهر شباط المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات. ولهذا، يجري وزير الداخلية سلسلة لقاءات قبل أن يخرج المرسوم من مكتبه. وقد التقى لهذه الغاية كلّاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم معهما على موعد محدد. وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارة الداخلية، أنّ هناك توجهاً لدى مولوي لاعداد مشروع المرسوم فور انتهاء عيد الميلاد، أي مطلع الأسبوع المقبل، مضمّناً إياه موعداً يكون حكماً في أيار المقبل.ومع ذلك، تبقى اشكاليتان ترتبطان بهيئة الإشراف على الانتخابات وبمرسوم نقل الاعتمادات وكلاهما يحتاجان إلى قرارات تصدر عن مجلس الوزراء... يبدو أنّه معلّق إلى أجل غير محدد!