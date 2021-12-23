من بوابة المطار... أوميركون سينتشر في لبنان

كتبت راجانا حمية في الأخبار:

100 حالة مؤكّدة و141 أخرى قيد التحقق، هي حصيلة الفحوص الإيجابية للقادمين عبر مطار بيروت الدولي، والتي تحمل عدوى «أوميكرون»، المتحور الثالث الذي يحضّر البلاد اليوم لثالث تجربة مرعبة قد تخوضها قريباً.بالأرقام، تزداد يوماً بعد آخر نسبة المصابين بالمتحور الجديد من أصل الفحوص التي ارتفعت نسب إيجابيتها أيضاً، خصوصاً منذ 17 الجاري عندما تخطت عتبة الـ100 إصابة ووصلت في 21 منه إلى 143. وسجل خلال هذه الأيام الخمسة وصول 620 حالة إيجابية عبر مطار بيروت، (العدد الإجمالي منذ بداية الشهر الجاري وحتى 21 منه 1107 فحوص إيجابية)، يتوقع أن يكون «50% منها من حاملي المتحور الجديد»، على ما تقول المصادر. واللافت أن معظم الإصابات بالمتحور تسجّل في رحلات البلدان التي بات فيها «أوميكرون» في مرحلة متقدمة من الانتشار. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى عددٍ من الدول تسجل عدداً كبيراً من الحالات الإيجابية، ومن بينها أغلبية الحالات الحاملة لـ«أوميكرون»، على متن رحلاتها، وهي أبيدجان (53 حالة إيجابية في الأيام الخمسة الأخيرة) وإثيوبيا (52) والقاهرة (58) ودبي (117) ولندن (45).ما تقوله تلك الأرقام، أن «لا مفرّ من السيناريو الكارثي». لكن، هذه المرة، لن تكون ذروة أعياد هذا العام شبيهة بذروة أعياد العام الماضي، فإن كان من الممكن إيجاد قواسم مشتركة لا سيما في تسجيل أرقام مرتفعة جداً من الإصابات، وإنما ما لن يكون مشتركاً هو كيف ستحمل البلاد هذه الذروة في ظل انهيار المؤشرات؟ فحتى أول من أمس، وقبل أن يبدأ التسارع في أعداد الإصابات، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة عن عجزها عن استيعاب الموجة الجديدة، إذ «لا أوكسيجين ولا أدوية ولا معدات يمكن أن نواجه بها»، أضف إلى ذلك فشل البلاد في الوصول إلى المناعة، حيث لا يزال 60% من المواطنين من دون تلقيح، وهم الأكثر عرضة للدخول إلى المستشفيات.