اطلاق نار في طرابلس...ماذا جرى؟

شهد ليل مدينة طرابلس خروقات امنية، حيث اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق عيارات نارية بالهواء في محيط منطقة التبانه رافقه القاء قنبلتين في شارع سوريا وملعب الجهاد حيث ادى القاء احدى القنابل الى تضرر سيارة مركونه في المكان،بحسب مندوبة"لبنان 24".واثار اطلاق الرصاص الرعب في نفوس المواطنين.في المقابل، سيرت وحدات الجيش اللبناني دورياتها في المكان لعودة الهدوء وبسط الامان في المنطقة.اما الاسباب لا تزال مجهولة،حتى الساعة.