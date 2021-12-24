رصاص كثيف في ابي سمراء ...هذا ما حصل!

اقدم شخصان مجهولان على دراجة نارية بإطلاق رشقات نارية من رشاش حربي بالقرب من ساحة الشراع في ابي سمراء على احد المكاتب العائد للمدعو "ع.ت" وهو صاحب احد مواقف سيارات الاجرة في المحلة ليفرا بعدها الى جهه مجهولة،و لم تعرف اسباب اطلاق الرصاص. واقتصرت الاضرار على الماديات و لم يفد عن سقوط اصابات، بحسب مندوبة "لبنان 24".وكان قد سمع صوت الرصاص الكثيف في ارجاء منطقة ابي سمراء و ضواحيها.